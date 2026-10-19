ВС РФ нанесли массированный удар по дата-центру в Киеве

Российские силы продолжают атаки на инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ. Ночью под удары попали дата-центры в украинской столице. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности», – говорится в сообщении.

В результате удара поражены предприятия военной промышленности, объекты хранения крылатых ракет, дронов и центр обработки данных в городе Киеве и Киевской области.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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