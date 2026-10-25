ВС РФ атаковали логистические центры и портовую инфраструктуру Украины

Российские силы сегодня ночью нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой в интересах киевских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении.

В Харькове атакован логистический центр «Эпицентр», на территории которого организовано хранение продукции двойного назначения, предназначенной для обеспечения ВСУ.

Под удар попал распределительный центр, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов и грузов двойного назначения.

Также поражен логистический терминал «Васищево», используемый украинской армией для хранения военного имущества и продукции двойного назначения.

«Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова