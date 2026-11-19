Маск снова заявил, что без Starlink положение ВСУ быстро ухудшилось бы

Положение ВСУ без связи Starlink быстро ухудшилось бы, а линия фронта вообще бы рухнула. С таким заявлением выступил Илон Маск. «Потому что у них не было системы связи», – сказал Маск, отвечая на вопросы журналистов New York Times.

По его словам, возглавляемая им компания SpaceX сделала для обороны Украины гораздо больше, чем любая другая частная компания на Земле, цитирует статью «Российская газета».

При этом Владимир Зеленский обвиняет США и лично Маска в ограничениях, из-за которых используемые украинскими военными терминалы работают не на полную мощность.

В ответ глава корпорации SpaceX заявил, что ВСУ нарушили условия использования гражданской спутниковой системы, начав применять ее для ударов по территории РФ, а не для защиты Украины.

«Военные применили Starlink для наступательных ударов с целью убийства людей. Эта лазейка была закрыта», – написал он в соцсети X (заблокирована в России).

Также Маск напомнил, что Starshield – это другая система, которую контролирует правительство США и распоряжается ею по своему усмотрению, сообщает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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