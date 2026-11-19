Российские военные продолжают атаки на инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ. Минувшей ночью под удар попали объекты энергетики и порт Черноморск.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ», – сообщили в Минобороны.

В результате удара в Одесской области поражена электроподстанция ПС-110 «Каролино» в селе Каролино-Бугаз и ПС-110 в городе Белгород-Днестровский, осуществляющие распределение электроэнергии для обеспечения функционирования портовой инфраструктуры и логистических центров на территории Одесской области.

В порту Черноморск атакованы объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

Под удар на переходе морем также попал сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы двойного назначения для украинских войск.

«Кроме того, поражена электроподстанция ПС-330 «Сумы Северная» в г. Сумы, осуществляющая распределение электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий военной промышленности Украины и логистических центров в Сумской области», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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