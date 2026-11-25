Беспилотники российской армии ночью атаковали инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ. Под удар попали электроподстанции и объекты ВПК в Запорожье, Днепропетровской и Черниговской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении.
В результате атак поражены две электроподстанции 330 кВ в городе Запорожье и в Зеленодольске Днепропетровской области.
В поселке Сновск Черниговской области под удар попало промышленное предприятие, на котором осуществлялось производство комплектующих для беспилотников.
Также атакованы два железнодорожных локомотива в Днепропетровске, задействованные для перевозки вооружения и военной техники, и сухогруз в порту Черноморск, доставивший на Украину грузы военного назначения.
Москва, Зоя Осколкова
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