Российские дроны атаковали электроподстанции и объект ВПК на Украине

Беспилотники российской армии ночью атаковали инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ. Под удар попали электроподстанции и объекты ВПК в Запорожье, Днепропетровской и Черниговской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении.

В результате атак поражены две электроподстанции 330 кВ в городе Запорожье и в Зеленодольске Днепропетровской области.

В поселке Сновск Черниговской области под удар попало промышленное предприятие, на котором осуществлялось производство комплектующих для беспилотников.

Также атакованы два железнодорожных локомотива в Днепропетровске, задействованные для перевозки вооружения и военной техники, и сухогруз в порту Черноморск, доставивший на Украину грузы военного назначения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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