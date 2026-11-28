За ночь на Украине беспилотниками выведены из строя электроподстанция, резервуар с топливом, 4 локомотива и сухогруз

Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Минобороны страны сообщает о результатах таких ударов:

– поражена электроподстанция «Заречье» 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины;

– резервуар с горючим в н.п. Килия Одесской области, в котором хранилось топливо для ВСУ;

– четыре железнодорожных локомотива в н.п. Синельниково Днепропетровской области, н.п. Коростень Житомирской области и н.п. Люботин Харьковской области, задействованные для перевозки вооружения и военной техники;

– морское судно типа «сухогруз» в акватории Черного моря южнее Одессы, доставлявшее на Украину грузы военного назначения.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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