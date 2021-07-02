Паслер договорился с Козицыным построить бассейн

Новый современный бассейн появится в Медногорске. Договоренность по постройке объекта была достигнута накануне, в ходе визита Андрея Козицына и губернатора Оренбурской области Дениса Паслера на Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК).

После встречи с представителями коллектива предприятия и обсуждения насущных вопросов, Денис Паслер и генеральный директор УГМК Андрей Козицын заложили символическую «капсулу времени» на месте строительства нового спортивного объекта в городе Медногорске. В бассейне размером 11х25 метров одновременно смогут заниматься 32 человека, столько же в зале подготовительных занятий, кроме того предусмотрены зрительские трибуны на 30 посадочных мест.

«Это будет первый в городе большой бассейн, где медногорцы смогут заниматься водными видами спорта. В нем будет все необходимое – сам бассейн на 4 дорожки, где одновременно смогут тренироваться больше 30 человек, зал подготовительных занятий, химическая лаборатория. Завершение строительства планируется на 2022 год. Новый спортивный объект появится в Медногорске благодаря социально-экономическому партнерству региона с Медногорским медно-серным комбинатом. Мы благодарны руководству комбината и УГМК за этот вклад в развитие спорта и в целом за участие в жизни города. Физкультурно-оздоровительный комплекс, появившийся здесь в прошлом году – это также заслуга предприятия, – подчеркнул Денис Паслер.

Общие затраты на строительство крытого плавательного бассейна составят порядка 221 млн рублей. Из них 95 млн рублей заложено в бюджет Медногорского медно-серного комбината уже в этом году.

«Сегодня мы присутствуем на церемонии начала строительства крупного спортивного объекта, который, я уверен, будет востребован медногорцами так же, как и физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол», который в Медногорске по праву считается центром спортивной жизни города. Здесь занимаются воспитанники местной спортивной школы, пенсионеры, работники ММСК и других организаций. Это часть нашей долгосрочной политики по созданию комфортной среды для проживания на территориях расположения предприятий Уральской горно-металлургической компании»,– сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Обеспечивать функционирование плавательного бассейна будет коллектив из 15 человек. Сам бассейн будет построен на территории стадиона «Труд», который считается одной из лучших спортивных арен Восточного Оренбуржья. В числе главных сооружений стадиона – ФОК «Сокол», открытый в 2020 году.

Медногорск, Елена Васильева

Медногорск. Другие новости 01.07.21

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