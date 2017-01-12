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Публикации за 12.01.17

В Новом Уренгое из-за вспышки гепатита закрыли гимназию / Заболели пять человек, столько же находятся под подозрением
Фото: gepatoshans.com

В Новом Уренгое из-за вспышки гепатита закрыли гимназию Заболели пять человек, столько же находятся под подозрением

В гимназии Нового Уренгоя зарегистрировано пять случаев заболеваний вирусным гепатитом А. Все заболевшие – это учащиеся и один преподаватель образовательной организации, рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, 11 января медики провели в гимназии забор крови у учащихся и педагогов. В результате было выявлено еще пять человек с подозрением на вирусный гепатит. С ними проводятся профилактические мероприятия. Сегодня, 12 января, лабораторные исследования продолжатся.

По результатам анализов не заболевшие ученики и сотрудники образовательного учреждения получат прививки против гепатита. Как отметила главврач ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» Ирина Груздева, во избежание заражения вирусом привиться рекомендуется всем. Она также отметила, что вакцина высокого качества, импортного производства, ее запас в центральной городской больнице достаточный.

На данный момент в гимназии проводится комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Учебный процесс остановлен. Занятия планируется возобновить в штатном режиме с понедельника, 16 января.

Новый Уренгой, Иван Гридин

Новый Уренгой. Другие новости 10.01.17

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