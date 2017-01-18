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Ямал

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Публикации за 18.01.17

На Ямале педофил получил 20 лет «строгача» за попытку заразить ребенка ВИЧ

На Ямале педофил получил 20 лет «строгача» за попытку заразить ребенка ВИЧ

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе приговорил жителя города Лабытнанги к 20 годом колонии строгого режима за изнасилование девочки с целью заразить ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, 21 мая прошлого года 38-летний мужчина распивал алкоголь во дворе дома, где гуляли дети. Педофил вошел в доверие к одной из девочек и предложил ей прокатиться с ним на велосипеде. Преступник вывез вывезти девочку в заброшенный дом, напоил ее пивом и изнасиловал. После надругательства он отвез девочку в город, где был задержан родителями потерпевшей и их знакомыми, которые уже разыскивали девочку.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый, зная о том, что он является ВИЧ-инфицированным, хотел заразить девочку, но «проникновение возбудителя ВИЧ-инфекции в организм ребенка… не произошло, по независящим от обвиняемого обстоятельствам», отметили в СКР. Педофил признал вину в полном объеме.

Суд признал подсудимого виновным по статьям 131 (изнасилование), 132 (совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), 30 и 122 (покушение на заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении несовершеннолетнего, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) Уголовного кодекса РФ. Приговором суда преступнику назначено наказание в виде 20 лишения свободы в колонии строгого режима.

Салехард, Ольга Панфилова

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