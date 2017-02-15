Житель Салехарда за сутки угнал пять автомобилей / Чтобы покататься

Публикации за 15.02.17

В Салехарде полицейские задержали молодого человека, которого заподозрили в угоне пяти автомобилей в течение суток, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Как оказалось, доступ к угнанным автомобилям был свободный. «Во всех случаях он пользовался неосмотрительностью автолюбителей, которые оставили ключи в замке зажигания. К тому же двери автомобилей были не заперты», – рассказали в пресс-службе. Парень заводил машину, катался на ней по городу, затем оставлял ее и пересаживался в другую.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 10.02.17

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