Житель Надыма открыл стрельбу из окна по прохожим

Публикации за 06.03.17

В Надыме сегодня, 6 марта, сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу задержали местного жителя, который открыл стрельбу из окна свой квартиры. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, дежурному вневедомственной охраны поступила информация, что во дворе дома по улице Кедровая неизвестный ведет беспорядочную стрельбу.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники двух групп задержания в составе прапорщика Геннадия Козлова и старших сержантов Андрея Иванова, Максима Воронова и Екатерины Андреевой. Сотрудники Росгвардии совместно с инспекторами ГИБДД оцепили опасный для граждан район. При визуальном осмотре дома правоохранители вычислили квартиру, где находится злоумышленник.

После того как группы задержания поднялись к квартире подозреваемого, прапорщик Геннадий Козлов вступил в переговоры с нарушителем закона и попытался убедить его добровольно сдаться. Через некоторое время мужчина открыл дверь. Как только стрелок появился в дверном проеме, прапорщик резким рывком на себя вытащил его из квартиры в тамбур коридора, а старшие сержанты Андрей Иванов и Максим Воронов надели на него наручники.

Сотрудники Росгвардии передали мужчину полицейским, после чего произвели осмотр квартиры. В спальне правоохранители обнаружили гладкоствольное ружье «ТОЗ-34Р». По данному факту проводится проверка.

Надым, Иван Гридин

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