В Новом Уренгое 12-летняя школьница погибла от падения с высоты / Следователи проверят, состояла ли она в «группах смерти»

Публикации за 06.03.17

Сотрудники следственного отдела по Новому Уренгою следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу организовали доследственную проверку по факту обнаружения тела 12-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следователи на данный момент сумели установить, что на теле девочки имеются травмы, характерные для падения с высоты. Труп был обнаружен сегодня, 6 марта. Следователи провели тщательный осмотр места происшествия, а также квартиры, где девочка проживала с родителями. Устанавливаются причины и мотивы произошедшего. В том числе они проверят, состояла ли девочка в «группах смерти», получивших распространение в социальных сетях.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Новый Уренгой, Иван Гридин

Новый Уренгой. Другие новости 06.03.17

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