NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Ямал

■■■■■■■■■

Публикации за 06.03.17

В Новом Уренгое 12-летняя школьница погибла от падения с высоты / Следователи проверят, состояла ли она в «группах смерти»

В Новом Уренгое 12-летняя школьница погибла от падения с высоты Следователи проверят, состояла ли она в «группах смерти»

Сотрудники следственного отдела по Новому Уренгою следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу организовали доследственную проверку по факту обнаружения тела 12-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следователи на данный момент сумели установить, что на теле девочки имеются травмы, характерные для падения с высоты. Труп был обнаружен сегодня, 6 марта. Следователи провели тщательный осмотр места происшествия, а также квартиры, где девочка проживала с родителями. Устанавливаются причины и мотивы произошедшего. В том числе они проверят, состояла ли девочка в «группах смерти», получивших распространение в социальных сетях.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Новый Уренгой, Иван Гридин

Новый Уренгой. Другие новости 06.03.17

Житель Надыма открыл стрельбу из окна по прохожим. / У Тюмени официально отобрали чемпионат мира по биатлону 2021 года. Решение IBU вступило в силу, в СБР заявили о его незаконности. / «Газпром» предупредил о росте цен на газ в России.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter