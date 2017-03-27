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Ямал

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Публикации за 27.03.17

На Ямале два человека заживо сгорели в перевернувшейся машине

На Ямале два человека заживо сгорели в перевернувшейся машине

В ДТП в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа погибли 2 человека. Люди сгорели заживо после того, как машина, в которой они находились, слетела с трассы и загорелась. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

По информации МЧС, авария произошла накануне в 21:25 местного времени на 110 км автодороги Тарко-Сале – Коротчаево в районе озера Негито. Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, после чего съехала в кювет, опрокинулась и загорелась. Водитель и пассажир погибли на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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