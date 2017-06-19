На Ямале строители газового «мегапроекта» объявили голодовку / Они не видели зарплату с марта

В Ямальском районе организована доследственная проверка по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «РСК-Логистик», задействованным в работах на Южно-Тамбейском ГКМ в поселке Сабетта, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. Следователи установили, что 25 работников ООО «РСК-Логистик» объявили голодовку в связи с невыплатой заработной платы. Задолженность накопилась с марта 2017 года по сегодняшний день.
В Сабетту выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники СКР опрашивают работников коммерческой организации и принимают от них заявления. Установлено, что ООО «РСК-Логистик» зарегистрировано и располагается в Санкт-Петербурге. Общая численность работников РСК-Логистик, дислоцированных в Сабетте составляет 384 человека. По предварительным данным задолженность по заработной плате имеется перед всеми работниками организации.
В настоящий момент следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению имущества и документов ООО «РСК-Логистик». По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Работники компании «РСК-Логистик» засняли и опубликовали в одной из соцсетей видеоролик, в котором рассказывают о положении дел. По их словам, живут они в антисанитарных условиях, с ними встречались представители генподрядчика, но уговорить отказаться от голодовки им не удалось. По словам мужчин, которых в кадре около 10 человек, голодовку также объявили 80 женщин. Мужчины пригрозили «крайними мерами», если им никто не поможет в получении денег.
Салехард, Иван Гридин
Салехард. Другие новости 15.06.17
На Ямале в небо поднялся гигантский столб газа (ВИДЕО). Напуганные жители покинули свои дома. / На пляже Мертвого моря умер депутат Госдумы от ЛДПР. Трагедия случилась еще 6 мая. / Российские ученые пророчат катастрофу планетарного масштаба. Угроза исходит от арктического шельфа. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»