«Ямал СПГ» остановил голодовку, закрыв долги подрядчика

Вчера вечером, 19 июня, на Ямале прекратилась голодовка, объявленная работниками, занятыми на строительстве объектов завода по производству сжиженного природного газа. Голодовка длилась почти 5 дней. На отчаянный шаг работники пошли из-за долгов по зарплате, которые копятся с марта.

Чтобы компания-подрядчик смогла выполнить свои обязательства перед рабочими, «Ямал СПГ», компании – оператору проекта, пришлось перевести на ее счет целевой транш из собственного бюджета, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одному из акционеров компании.

Как писал «Новый День», вчера, 19 июня, была организована доследственная проверка по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «РСК-Логистик», задействованным в работах на Южно-Тамбейском ГКМ в поселке Сабетта. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, следователи установили, что 25 работников ООО «РСК-Логистик» объявили голодовку в связи с невыплатой заработной платы. Задолженность накопилась с марта 2017 года по сегодняшний день.

В Сабетту выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники СКР опрашивают работников коммерческой организации и принимают от них заявления. Установлено, что ООО «РСК-Логистик» зарегистрировано и располагается в Санкт-Петербурге. Общая численность работников РСК-Логистик, дислоцированных в Сабетте составляет 384 человека. По предварительным данным задолженность по заработной плате имеется перед всеми работниками организации.

В настоящий момент следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению имущества и документов ООО «РСК-Логистик». По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Работники компании «РСК-Логистик» засняли и опубликовали в одной из соцсетей видеоролик, в котором рассказывают о положении дел. По их словам, живут они в антисанитарных условиях, с ними встречались представители генподрядчика, но уговорить отказаться от голодовки им не удалось. По словам мужчин, которых в кадре около 10 человек, голодовку также объявили 80 женщин. Мужчины грозили «крайними мерами», если им никто не поможет в получении денег.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 20.06.17

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