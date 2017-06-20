Вторник, 20 июня 2017, 16:23 мск

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Ямал

«Ямал СПГ» остановил голодовку, закрыв долги подрядчика

«Ямал СПГ» остановил голодовку, закрыв долги подрядчика

Вчера вечером, 19 июня, на Ямале прекратилась голодовка, объявленная работниками, занятыми на строительстве объектов завода по производству сжиженного природного газа. Голодовка длилась почти 5 дней. На отчаянный шаг работники пошли из-за долгов по зарплате, которые копятся с марта.

Чтобы компания-подрядчик смогла выполнить свои обязательства перед рабочими, «Ямал СПГ», компании – оператору проекта, пришлось перевести на ее счет целевой транш из собственного бюджета, сообщил «» источник, близкий к одному из акционеров компании.

Как писал «Новый День», вчера, 19 июня, была организована доследственная проверка по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «РСК-Логистик», задействованным в работах на Южно-Тамбейском ГКМ в поселке Сабетта. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, следователи установили, что 25 работников ООО «РСК-Логистик» объявили голодовку в связи с невыплатой заработной платы. Задолженность накопилась с марта 2017 года по сегодняшний день.

В Сабетту выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники СКР опрашивают работников коммерческой организации и принимают от них заявления. Установлено, что ООО «РСК-Логистик» зарегистрировано и располагается в Санкт-Петербурге. Общая численность работников РСК-Логистик, дислоцированных в Сабетте составляет 384 человека. По предварительным данным задолженность по заработной плате имеется перед всеми работниками организации.

В настоящий момент следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению имущества и документов ООО «РСК-Логистик». По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Работники компании «РСК-Логистик» засняли и опубликовали в одной из соцсетей видеоролик, в котором рассказывают о положении дел. По их словам, живут они в антисанитарных условиях, с ними встречались представители генподрядчика, но уговорить отказаться от голодовки им не удалось. По словам мужчин, которых в кадре около 10 человек, голодовку также объявили 80 женщин. Мужчины грозили «крайними мерами», если им никто не поможет в получении денег.

Салехард, Иван Гридин

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