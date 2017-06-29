На Ямале из-за опрокидывания лодки погибли два человека

Сотрудники следственного отдела по Шурышкарскому району Ямала организовали доследственную проверку по факту гибели на озере двоих мужчин. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, следствие установило, что ночью 26 июня пятеро жителей деревни Ямгорт отправились на моторной лодке из деревни в село Овгорт.

При передвижении по озеру мужчина, управлявший лодкой, не справился с управлением, из-за чего лодка перевернулась. Трое мужчин сумели самостоятельно добраться до берега, а двое утонули. В настоящее время лодка и тела двоих утопленников подняты. Необходимо отметить, что ни на одном из участники происшествия во время движения по воде не было спасательного жилета.

Следствием проводятся неотложные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются свидетели. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 27.06.17

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