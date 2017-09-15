Медведь растерзал вахтовика на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе обнаружено тело мужчины, обглоданное животными.

По информации регионального управления Следственного комитета, погибшего нашли накануне на территории Надымского района между Новым Уренгоем и поселком Пангоды в 10-ти метрах от обочины автодороги Сургут – Салехард.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая позволит установить причину смерти мужчины. Личность погибшего устанавливается.

По предварительным данным, погиб вахтовик, пропавший без вести 10 дней назад и объявленный в розыск несколько дней назад. Судя по нанесенный ранам, на мужчину напал крупный зверь, скорее всего, медведь.

Салехард, служба информации РИА «Новый День»

Салехард. Другие новости 12.09.17

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