На Ямале 6 рабочих компрессорной станции получили ожоги: СКР начал проверку

В Ямало-Ненецком автономном круге следователи выясняют обстоятельства воспламенения газа на компрессорной станции «Газпром Трансгаз Югорск» в Пуровском районе, в результате которого пострадали 6 рабочих. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне во время проведения текущих ремонтных работ. Шестеро рабочих Новоуренгойского ЛПУ «Газпром Трансгаз Югорск» получили термические ожоги конечностей различной степени тяжести в результате воспламенение газо-воздушной смеси. В момент происшествия работники меняли заглушку фланца компрессора.

Четверо пострадавших находятся в больнице.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Следователи начали проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Салехард, служба информации РИА «Новый День»

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