На Ямале самолет с 150 пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы

Пассажирский самолет «Боинг-737» авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7), прилетевший в Новый Уренгой из Москвы сегодня в 7:40, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал. В настоящее время лайнер отбуксирован на стоянку.

По одним данным, самолет выкатился передней стойкой шасси за пределы ВПП на 1,5-2 метра, по другим сведениям – на 4 метра. На борту лайнера находилось более 150 пассажиров, передает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. Они были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры рейса пишут в соцсетях, что паники на борту не было, экипаж и работники аэропорта действовали оперативно и грамотно.

В аэропорту Нового Уренгоя сообщили, что с 08:00 до 09:00 воздушная гавань была закрыта в связи с подготовкой взлетно-посадочной полосы. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Салехард, служба информации РИА «Новый День»

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