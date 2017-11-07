Ямалец умер в лесотундре после ссоры с другом-рыбаком

Сотрудники следственного отделом по Приуральскому району СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу проводят доследственную проверку по факту смерти жителя Лабытнанги. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по региону, по предварительным данным 03 ноября двое жителей города Лабытнанги, отправились на автомобиле на рыбалку на 76-й километр трассы Обская – Бованенково.

Во время рыбалки между ними произошла ссора, причиной которой стала несогласованность в выборе места лова. Погибший, обидевшись на водителя автомобиля, отправился домой пешком. Спустя некоторое время, его приятель попытался самостоятельно разыскать 38-летнего мужчину, но безуспешно. Вернувшись в город, он сообщил о происшествии. В ходе поиска мужчина был найдет мертвым в лесотундровой зоне в 18 километрах от места рыбалки только 6 ноября. На теле погибшего не было признаков криминальной смерти.

Следователи устанавливают всех обстоятельства произошедшего. По результатам осмотра места происшествия следов борьбы между мужчинами не обнаружено. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственный отдел по Приуральскому району обращается к гражданам, которые также рыбачили 3 ноября неподалеку от места, на котором расположились мужчины, с целью дать свидетельские показания о происшествии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 20.10.17

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