На Ямале медведь напал на полицейских. Один человек погиб

В Тазовском районе Ямала следователи организовали доследственную проверку по факту гибели жителя Гыданской тундры, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. Установлено, что 7 ноября 2017 года в правоохранительные органы обратились родственники 25-летнего мужчины с заявлением о его безвестном исчезновении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вечером 15 ноября обнаружили в тундровой местности, в 115 километрах от села Гыда, медвежью берлогу, из которой на них бросился взрослый зверь. Сотрудники полиции застрелили зверя. При осмотре берлоги они обнаружили части тела человека и обрывки его одежды. Родственники погибшего опознали вещи пропавшего мужчины.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление личности погибшего, а также причин его смерти. Назначены ряд криминалистических экспертиз, в том числе генетическая. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Тазовский, Иван Гридин

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