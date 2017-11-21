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Вторник, 21 ноября 2017, 11:25 мск

Ямал

Мать убила двухмесячную дочь, накормив грудным молоком

Мать убила двухмесячную дочь, накормив грудным молоком

На Ямале пьяная мать накормила двухмесячную дочь грудным молоком, сразу после этого ребенок умер от острого алкогольного отравления. В отношении 32-летней жительницы села Панаевск Ямальского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кормила грудным молоком свою двухмесячную дочь, после кормления девочка скончалась. Как выяснили судмедэксперты, смерть грудного ребенка наступила от острого отравления этиловым спиртом. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Салехард, служба информации РИА «Новый День»

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