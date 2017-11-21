Мать убила двухмесячную дочь, накормив грудным молоком

На Ямале пьяная мать накормила двухмесячную дочь грудным молоком, сразу после этого ребенок умер от острого алкогольного отравления. В отношении 32-летней жительницы села Панаевск Ямальского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кормила грудным молоком свою двухмесячную дочь, после кормления девочка скончалась. Как выяснили судмедэксперты, смерть грудного ребенка наступила от острого отравления этиловым спиртом. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Салехард, служба информации РИА «Новый День»

Салехард. Другие новости 21.11.17

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