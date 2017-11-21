Ямальцев предупредили о падении ступени космической ракеты

Чиновники предупредили о падении ступени космической ракеты на территории Ямальского района ЯНАО. Об этом сообщается на сайте районной администрации со ссылкой на Министерство обороны России.

«2 декабря (резерв 3 декабря) с 15:30 до 16:30 часов местного времени состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом в интересах обороноспособности страны», – говорится в сообщении. Отмечается, что ступень ракеты упадет в окрестностях факторий Порц-Яха и Хадыта. Этот район объявлен временно опасным.

Чиновники призвали местных жителей, в том числе кочевников, не посещать данную территорию в указанный временной период.

Стоит отметить, что трационно Минобороны РФ проводит ракетные пуски с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Салехард, служба информации РИА «Новый День»

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