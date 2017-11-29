На Ямале сотрудница ПФР незаконно обогатилась на 5 млн рублей

Сотрудники Салехардского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении жительницы села Мужи Шурышкарского района Ямала. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, ее заподозрили мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, с мая 2015 года по июнь 2017 года она, являясь специалистом районного отдела Пенсионного фонда РФ, имела доступ к программно-техническому комплексу по назначению и выплате пенсий. Путем обмана злоумышленница формировала в лицевом счете своей родственницы, которая получала пенсию по утере кормильца, дополнительные и разовые выплаты, для которых не имелось правовых оснований.

После поступления денег на счет родственницы, которая не подозревала о финансовых махинациях и доверяла ей свою банковскую карту, сотрудница ПФР обналичивала перечисленные деньги. Таким образом, 23-летняя сотрудница похитила из бюджета Пенсионного фонда России порядка 5 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 21.11.17

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