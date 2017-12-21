Новоуренгойское предприятие задолжало работникам более 32 млн рублей

Прокуратура Нового Уренгоя принимает меры для погашения задолженности по зарплате работникам ООО «Северспецстрой». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, руководство компании нарушило требования ст.136 ТК РФ и не выплатила зарплату 1694 работникам.

Ранее прокуратура применила в отношении организации и ее руководителя полный комплекс мер, в том числе юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ст. 5.27 КоАП РФ). В интересах работников в суд были направлены заявления о взыскании задолженности по зарплате, которые были рассмотрены и удовлетворены.

В августе 2017 года по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Северспецстрой» сотрудники следственного отдела по Новому Уренгою СУ СКР по ЯНАО возбудили уголовное дело по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» (ч.2 ст.145.1 УК РФ). На 1 декабря 2017 года сумма задолженности превысила 32 млн рублей.

Вопросы погашения задолженности по зарплате обсуждались на рабочей встрече с руководителем организации в прокуратуре города. Ведется работа по выявлению организаций, имеющих дебиторскую задолженность перед ООО «Северспецстрой». В результате принятых мер за прошедшую неделю бывшим работникам общества перечислена зарплата в размере 1,5 млн рублей.

Погашение долгов по оплате труда в полном объеме остается на контроле прокуратуры округа.

Новый Уренгой, Иван Гридин

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