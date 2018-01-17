На Ямале мать 7 месяцев истязала дочь

На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которую подозревают в истязании несовершеннолетней (п.г ч.2 ст.117 УК РФ). В пресс-службе СКР сообщили что, по версии следователей, «с апреля по октябрь 2017 года в городе Тарко-Сале 52-летняя женщина путем систематического нанесения побоев и иными насильственными и психическими действиями причиняла психические и физические страдания своей 15-летней дочери, проживающей совместно с ней».

После очередного избиения девушка рассказала о случившемся преподавателям в школы. Они обратились в полицию. Следователи выяснили, что подозреваемая характеризуется положительно. «Подозреваемая имеет постоянное место работы, спиртными напитками не злоупотребляет, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, семья на профилактических учетах как неблагополучная не состоит. Информация о возбуждении уголовного дела передана в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия профилактических и реабилитационных мер. Расследование уголовного дела продолжается», – уточнили в Следственном комитете.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 16.01.18

Мое кунг-фу сильнее! На Ямале спор о единоборствах закончился поножовщиной. / В Надыме под лед на месте крещенской купели провалился трактор. / Житель Салехарда убил 3-месячную дочь и избил 3-летнего сына. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»