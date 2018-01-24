Экс-глава ФМС на Ямале и его подчиненные ответят на махинации с премиальными

На Ямале перед судом предстанут экс-глава регионального управления Федеральной миграционной службы (ФМС) и четверо бывших сотрудников ведомства за аферу с премиями на 7 млн рублей, сообщает окружное управление Следственного комитета РФ.

По данным следователей, с апреля 2012 по январь 2016 года начальник УФМС России по Ямало-Ненецкому автономному округу подыскивал подчинённых, чтобы их премировать при условии возвращения ему части полученных выплат. При этом он ссылался на якобы необходимость выделения средств на различные нужды управления. Затем обвиняемый подписывал приказы о премировании этих сотрудников, либо приказы о предоставлении им материальной помощи. После получения премиальных сотрудники через пособников – четырех доверенных лиц главы ведомства – передавали начальнику заранее оговоренные денежные суммы. В результате этой схемы обвиняемый «незаконно похитил денежные средства на общую сумму более 7 млн. рублей», отметили в ведомстве.

Против главы управления ФМС по ЯНАО было возбуждено уголовное дело по ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Его четверых подчиненных обвинили в пособничестве в хищении чужого имущества в крупном размере (ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ). Обвиняемые свою вину не признали. Однако в ходе следствия было собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину злоумышленников, указали в СУ СКР по Ямалу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, служба информации РИА «Новый День»

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