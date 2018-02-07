На Ямале при столкновении «Урала» и Mitsubishi погиб человек, трое ранены

Полицейские Тазовского района проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором один человек погиб и еще трое получили ранения. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, авария произошла на автодороге «Коротчаево – Тазовский».

Установлено, что 20-летний водитель Mitsubishi при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении грузовику «Урал». По словам водителя грузового автомобиля, когда он заметил кроссовер в непосредственной близости от себя, прибегнул к экстренному торможению и вывернул руль влево, но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП водитель и два пассажира, находившиеся на заднем сидении легкового автомобиля, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. Мужчина, находившийся на переднем пассажирском иномарки, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Оба водителя были трезвы. При осмотре места происшествия госавтоинспекторы выявили факты неудовлетворительных дорожных условий, сопутствовавших ДТП (снежный накат и наледь). Госавтоинспекция Тазовского района выдала компании, обслуживающей данный участок дороги, предписание устранить недостатки.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 06.02.18

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