На лесозаготовке в Надыме дерево убило ребенка

В Надыме возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Трагедия произошла 11 февраля на территории 19-ой оленеводческой бригады Яр-Салинского совхоза. Следователи установили, что во время заготовки дров на трехлетнего мальчика упало дерево. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Надым, Иван Гридин

Надым. Другие новости 09.02.18

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