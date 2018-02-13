На Ямале пьяный воспитанник интерната угрожал ножом учительнице

Следователи на Ямале проверяют информацию о пьяном 16-летнем подростке, который угрожал ножом учительнице в школе-интернате поселка Белоярск.

Инцидент произошел ночью 8 февраля и вызвал широкий общественный резонанс, сообщает региональное управление Следственного комитета. Ученик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с педагогом стал угрожать женщине ножом. Сотрудники образовательного учреждения обратились за помощью в полицию.

В настоящее время в школе-интернате работает следователь. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства происшествия. Также будет дана оценка действиям ответственных чиновников.

Салехард, служба информации РИА «Новый День»

Салехард. Другие новости 12.02.18

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