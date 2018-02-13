На Ямале «дочка» «Корпорации Роснефтегаз» уклонилась от уплаты 525 млн рублей налогов

В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело в отношении руководства коммерческой организации по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что в Новом Уренгое «Фирма Макс», входящая в группу компаний «Корпорация Роснефтегаз», уклонилась от уплаты налогов за период 2013 года. Установленная сумма уклонения от уплаты налогов превышает 525 млн рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскной деятельности УМВД России по автономному округу и выездной налоговой проверки. В ходе следственных действий, в том числе обысков, получены доказательства причастности к уклонению от уплаты налогов конкретных лиц.

Кроме того, сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу также расследуют факты уклонения от уплаты налогов в налоговые периоды 2010-2012 годов фактическим руководством ООО «Фирма Макс» и других коммерческих организаций, входящих в группу компаний «Корпорация Роснефтегаз».

Новый Уренгой, Иван Гридин

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