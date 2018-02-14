Чиновник судебного департамента Ямала получил срок за хищение 9 млн рублей

Салехардский городской суд вынес приговор бывшему главному специалисту отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности управления Судебного департамента в ЯНАО (УСД в ЯНАО). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, его обвиняли в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Суд установил, что с ноября 2014 года по июнь 2017 года чиновник УСД подготавливал и отправлял в управление федерального казначейства по ЯНАО заявки на перечисление денежных средств со счета УСД в ЯНАО за оплату вымышленных услуг. Для этого он использовал программу «Система удаленного финансового документооборота», и вверенные ему электронные цифровые подписи руководителя и главного бухгалтера. Похищенные деньги поступали на счета его сестры, жены, тещи и знакомого.

Таким способом, молодой человек похитил более 9 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В ходе предварительного расследования, в добровольном порядке он возместил 2 млн рублей. Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск УСД в ЯНАО и взыскал с осужденного 7 млн рублей.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска суд сохранил наложенный ранее арест на имущество молодого человека (гараж, денежные средства).

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 13.02.18

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