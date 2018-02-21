На зимнике в ЯНАО лоб в лоб столкнулись два КамАЗа. Погиб человек

В Ямало-Ненецком автономном округе на автозимнике «Газ-Сале – Пякихинское месторождение» случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ЯНАО, сотрудники полиции Тазовского района установили, что 59-летний водитель, управляя грузовиком КамАЗ, в результате неверно выбранной скорости движения допустил столкновение с другим КамАЗом.

В результате ДТП пассажир виновника происшествия, а также второй водитель получили травмы и были доставлены в медучреждение. Позже пассажир от полученных травм скончался в Новоуренгойской больнице.

Освидетельствование показало, что виновник ДТП был трезв. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 14.02.18

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