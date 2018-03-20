На Ямале школьница задохнулась в снегу

В Тарко-Сале возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ) возбудили сотрудники Пуровского межрайонного следственного отдела.

Установлено, что 19 марта в городе Тарко-Сале группа несовершеннолетних играла во дворе жилого дома на улице Осенней. Дети делали подкоп в сугробе, оставшемся после очистки крыши, когда на ученицу 4-го класса обрушилась снежная глыба. Дети обратились за помощью к прохожим, но когда девочку извлекли из-под снега, она уже не подавала признаков жизни.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей. Следственное управление предупреждает: в связи со сложными погодными условиями, обилием снега, оттепелями, высокой плотностью снежных масс нельзя оставлять детей без присмотра на улице.

Тарко-Сале, Иван Гридин

Тарко-Сале. Другие новости 16.03.18

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