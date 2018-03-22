На Ямале взятки в три раза больше, чем в среднем по стране

Средний размер взятки на Ямале в три раза превышает среднероссийский показатель. В автономном округе коррупционеры в качестве незаконного вознаграждения предлагают в среднем 1,1 млн рублей. Об этом сообщил глава управления МВД Ямала Александр Удовенко, передает корреспондент «Нового Дня».

Цифры были озвучены на очередном заседании Заксобрания Ямала в четверг, 22 марта. Перечисляя успехи полиции в борьбе с коррупцией на Ямале, Удовенко упомянул уголовное дело в отношении бывшего директора департамента спорта Ямала Александра Эйриха, которого признали виновным в растрате. Согласно приговору, он дал согласие на выделение из бюджета субсидии, затем большую часть этой субсидии он намеревался взять себе.

Глава ямальского полицейского Главка сообщил, что сейчас в округе фактически происходит трансформация преступности. Правонарушения все чаще совершаются с помощью мобильных телефонов и интернета. Это два вида преступлений – с использование вирусов и когда мошенники втираются в доверие к людям и обманом заставляют переводить им средства. По словам Александра Удовенко, такие преступления раскрывать сложно, так как цепочка перевода денег достаточно длинная.

Глава окружного управления полиции сообщил депутатам Заксобрания Ямала, что силовики усилили работу в сфере незаконного оборота алкоголя. Напомним, на Ямале время продажи спиртных напитков ограничено жестче, чем в целом по России. И остро стоит проблема нелегальной торговли. Алкоголь незаконно продают рядом с магазинами.

«Изъято свыше 23 тыс. литров алкоголя, в 2016 году для сравнения всего 3 тыс. литров. Сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», – сообщил главный полицейский Ямала.

В заключении Александр Удовенко поблагодарил губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина за финансовую помощь полиции, отметив, что помещения, в которых силовикам приходится принимать граждан, требуют серьезного ремонта.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.03.18

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