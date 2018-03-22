Руководство Избиркома Ямала похвасталось лайками

Избирком Ямала отчитался о работе в соцсетях. Заместитель главы комиссии Игорь Горелик сообщил, что у пабликов структуры более 8 тыс. подписчиков. У них около 20 тыс. просмотров публикаций в день. Об этом представитель Избиркома рассказал в рамках доклада о выборах президента РФ на заседании Заксобрания Ямала в четверг, 22 марта, передает корреспондент «Нового Дня».

По данным Горелика, возраст у подписчиков сообществ разный. Преимущественно это ямальцы от 27 до 45 лет. Отметим, в день выборов на Ямале проводился конкурс «Лица Ямала»: за фото на избирательном участке жители округа могут получить дорогие подарки – айфон, велосипед, камеру.

Для победы нужно набрать наиболее количество лайков. Городские и районные сообщества наводнили просьбы о лайках, подобные сообщения рассылаются и в личные сообщения участникам ямальских пабликов.

Игорь Горелик также отметил беспрецедентное информирование жителей округа о выборах главы государства. Были и растяжки, и баннеры, и светодиодные экраны, и наклейки на транспорте. Дополнительные средства на эти агитационные материалы выделили муниципалитеты. Кроме того, специалисты провели две волны поквартирного обхода. Это позволило обеспечить явку в 91,9%, это второй результат в стране. Игорь Горелик отметил, что это ниже уровня предыдущих выборов президента в стране.

Салехард, служба информации

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