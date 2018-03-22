На Ямале лавина с крыши накрыла двух подростков на крыльце школы

На Ямале снежная лавина накрыла двух школьников. Дети на «скорой» были доставлены в больницу, у них диагностировано сотрясение мозга. ЧП зафиксировано в среду, 21 марта 2018 года в селе Мужи Шурышкарского района.

Силовики начали проверку. В детском доме творчества, где случилось ЧП, отказались разговаривать с журналистами. По данным следственного управления СК Ямала, снег обрушился на двух подростков в тот момент, когда они вышли из здания и находились на крыльце музыкальной школы. Оба пострадавших – 2007 года рождения. Помимо сотрясения они получили ссадины.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 22.03.18

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