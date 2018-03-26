Губернатор Кобылкин назначил очередного силовика в полпреды

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин назначил нового куратора Надымского района. Представителем главы округа на территории стал Дмитрий Кожухов, возглавлявший ранее Новоуренгойский следственный отдел на транспорте. Кожухов приступил к исполнению обязанностей в понедельник, 26 марта, сообщают в пресс-службе главы автономии.

До назначения Кожухова полпредом в Надымском районе была Наталья Рябченко – по совместительству куратор Нового Уренгоя. Она останется на посту в одном муниципалитете – в газовой столице, рассказывают в пресс-службе. В число заслуг г-жи Рябченко в Надыском районе ставят успешные избирательные кампании и обновление управленческой команды.

Дмитрий Кобылкин уже назначал отдельного полпреда для Надымского района. Территорию до 2017 года курировал полковник полиции Геннадий Куправа. Его позднее отправили контролировать Пуровский район в аналогичном статусе представителя губернатора. Вообще же назначение силовиков на посты полпредов для Дмитрия Кобылкина уже стало традицией. Эти должности занимают бывшие прокуроры, следователи, полицейские.

Отметим, Надымский район считается политически неспокойным. В 2016-17 годах здесь были резонансные ЧП и политические скандалы. Особо запоминающейся можно назвать попытку вернуть под контроль администрации муниципалитета крупный паблик «ВКонтакте». В 2017 году на заброшенном заводе, который долгое время стоял без внимания, разбился ребенок.

Сегодня же в пресс-службе губернатора Дмитрия Кобылкина анонсировали еще одно кадровое решение: Елена Рудовская стала руководителем представительства Ямала в Курганской области.

ЯНАО, Служба информации

ЯНАО. Другие новости 26.03.18

Якушев собирает срочное совещание из-за ЧП в Кемерово. Кобылкин и Комарова выразили соболезнования. / На Ямале ждут назначения прокурора на важный пост. Фамилию назвал Кобылкин. / Депутат Ямальского Заксобрания похвасталась маникюром с российским триколором. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»