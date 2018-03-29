Ямальцы в очередной раз удивили новогодними елками

Власти Салехарда отчитались о рекордных сроках содержания ледового городка и новогодней елки. Демонтаж новогодних украшений начали 29 марта, это необычно поздний срок. В 2018 году на Ямале холодная весна. Ледовые скульптуры простоят в столице автономного округа еще несколько дней – их должны разобрать мастера из Перми, которые и вырезали изделия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В этом году ледовый городок простоял рекордные сроки, обычно демонтаж начинается в начале марта, когда из-за оттепели появляется опасность разрушения конструкций. Работы выполняет АО «Салехарддорстрой». Отметим, у компании три контракта на монтаж-демонтаж новогодних елей со световым оборудованием. Общая сумма – порядка 1,5 млн рублей. Монтаж-демонтаж елки на площади перед «Полярисом» обошелся бюджету города в 490 тыс. рублей.

Новогодние атрибуты на Ямале ранее становились поводом для обсуждения на федеральном уровне. Депутат Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов в 2015 году потребовал убрать елку необычной формы, установленную в Ноябрьске. Она, по версии горожан и самого депутата, напоминала фаллос.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 28.03.18

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