У либерал-демократов на Ямале новый лидер

На Ямале назначен новый глава регионального отделения парии ЛДПР. Исполняющим обязанности координатора стал Денис Садовников. Решение принято в четверг, 29 марта, высшим советом, рассказал «Новому дню» собеседник в партии.

За Садовникова проголосовали единогласно. До настоящего времени он возглавлял партийное отделение либерал-демократов в Ноябрьске. Новый лидер ямальских либерал-демократов с 2016 года является депутатом Тюменской областной думы.

Стремительный рост в карьере молодого партийца случился после того, как он был выдвинут на пост губернатора Ямала. До этого он был рядовым депутатом думы Муравленко.

Как пояснил «Новому дню» сам Денис Садовников, он назначен временно исполняющим обязанности координатора. Переходный период продлится месяц. За это время ему необходимо провести анализ работы регионального отделения и внести свои предложения. Если все пройдет успешно, он будет утвержден в должности. «У отделения ЛДПР на Ямале сейчас три приоритетных направления. Это работа приемных, исполнение наказов избирателей. Второе – усиление работы партийцев на местах, в том числе и по федеральным установкам политической партии. И третье – работа по выдвижению кандидатов от ЛДПР на выборах и при формировании составов УИК», – рассказал Садовников.

Пост координатора регионального отделения ЛДПР на Ямале стал вакантен в марте 2018 года. Его покинул депутат Заксобрания Ямала Александр Голубенко. По официальной версии, уход связан с тем, что Голубенко желает «сосредоточиться на усилении депутатской работы ЛДПР». Отметим, в думе округа есть ещё один либерал-демократ – Иван Вершинин.

Результаты выборов президента на Ямале показали, что доверие к лидеру партии Владимиру Жириновскому чуть меньше, чем к кандидату от КПРФ Павлу Грудинину.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 29.03.18

Ямальцы в очередной раз удивили новогодними елками. / В ЯНАО зарабатывать на мусоре будут известные энергетики и бывший глава Пуровского района. / Путин не реагирует на толпу – политологи о возможной отставке Тулеева после трагедии в Кемерове. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»