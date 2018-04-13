Следователи изучают жуткую смерть вахтовика на ямальском месторождении

На Ямале силовики дали официальные комментарии после публикации в Сети видео с телом погибшего вахтовика. Не исключено, что мужчина умер по своей воле. Следователи рассматривают различные версии.

Как рассказали в следственном управлении СК Ямала, погибшего обнаружили 8 апреля 2018 года около десяти вечера на территории Муравленковского месторождения, в отдалённой местности.

Это мужчина 1975 года рождения. На его теле найдены глубокие повреждения от клыка ковша экскаватора. «При осмотре места происшествия установлено, что от тела погибшего к пульту управления ковшом ведёт кабель», – сообщили в СУ СК Ямала. Проводится доследственная проверка. Силовики опрашивают родных и коллег погибшего. Месторождение разрабатывает «Газпромнефть-Муравленко». Видео опубликовано в сообществе «Происшествия Ноябрьск» 12 апреля.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 13.04.18

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