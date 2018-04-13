В Лабытнанги квартиру затопило нечистотами. Жильцы опубликовали фото и попросили совета

В Лабытнанги (ЯНАО) канализация 10 апреля затопила квартиру, пострадали коридор, кухня, ванная. По версии УК это произошло из-за того, что жильцы дома засоряют трубы. У владельца затопленной квартиры иное мнение: он полагает, что коммунальщики не желают чинить неисправную систему водоотведения.

На фото, опубликованных в сообществе «Лабытнанги Info», видно, что в подвале намёрзло огромное озеро и сталактит из жидких отходов. Хозяин недвижимости переживает, что скоро отходы начнут таять и дом утонет в нечистотах. Дом с озером нечистот на улице Полярной обслуживает УК ООО «Престиж». Автор фото просит совета, чтобы заставить компанию устранить последствия аварии.

«В ТСЖ «Престиж» говорят: у вас не благополучные соседи сверху, они забили канализацию, нашей вины здесь нет, ничем не можем помочь. Я думаю, что есть, перемерзла канализация под домом, потому что она не исправна, в результате чего это и случилось, пока я отсутствовал несколько дней. Обратите внимание на тот ледяной сталактит из канализационных отходов (мягко сказано), который образовался за всю зиму», – написал житель затопленной квартиры. И приложил фото.

Как пояснил в беседе с «Новым днём» директор ООО УК «Престиж» Сергей Дунаевский, специалисты УК уже дважды выезжали в квартиру из-за сообщения о засорах канализации. «Над указанной квартирой живёт неблагополучная семья. Они выкидывают в унитаз бумагу, пищевые отходы, из-за этого система засоряется. Мы реагировали на вызовы незамедлительно, но каждый день проверят канализацию не можем. По регламенту мы осматриваем сети раз в полгода. В целом канализация исправна», – сообщил руководитель.

Он пояснил, что сталактиты наросли в подвале за тот период, пока из засоренных труб стекали нечистоты, на улице в это время была оттепель. Он добавил, что гражданин, чью кухню и ванную затопило, не проживает постоянно в квартире и не может оперативно отслеживать состояние канализации. Другие жильцы, по его словам, на стоки не жаловались.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 13.04.18

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