На Ямале грузовик с вахтовиками попал в аварию. Пострадавших эвакуировали вертолётом (ФОТО)

На Ямале в результате аварии со служебным транспортом пострадали 16 вахтовиков, в больницу Нового Уренгоя они доставлены вертолётом санавиации и машинами «скорой помощи». Об этом сообщают в пресс-службе окружного управления МЧС.

ДТП произошло в воскресенье, 15 апреля, в 13:30 на 77 километре автодороги Новый Уренгой-Ямбург. Столкнулись два грузовика – «Вахта» Камаз и МАЗ. В результате аварии произошёл разлив горючего. Специалисты МЧС убрали жидкость.

Как сообщили «Новому Дню» медики, по данным на 17:50, в гордскую больницу доставлено 10 человек, среди них четверо – на амбулаторном лечении, трое – в реанимации, один человек – в хирургическом отделении, один – в нейрохирургии и еще один обследуется в приемном покое.

Новый Уренгой. Другие новости 15.04.18

Сенаторы Тюменской области отчитались о своих доходах. Один из них резко «обеднел». / Справороссы и коммунисты оказались самыми богатыми депутатами Госдумы, представляющими интересы тюменской «матрешки». / В Лабытнанги квартиру затопило нечистотами. Жильцы опубликовали фото и попросили совета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»