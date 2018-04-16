Названа причина серьёзной аварии с вахтовиками на Ямале

Полицейские озвучили обстоятельства серьёзного ДТП на трассе Ямала, в котором пострадали вахтовики. Речь идёт об аварии на трассе новый Уренгой – Ямбург, которая произошла 15 апреля.

По версии дорожной инспекции, причиной столкновения мог стать водитель автобуса, в котором перевозили рабочих. Столкновение вахтового автобуса Нефаз, который перевозил рабочих, и автомобиля КамАЗ произошло в 13:50 на 77 км трассы Новый Уренгой-Ямбург. Это в Пуровском районе Ямала.

«Водитель автомобиля «Нефаз» не выбрал безопасный скоростной режим, не учёл дорожные и метеорологические условия, а также особенности и состояние транспорта, из-за чего не справился с управлением и выехал на «встречку». Там он столкнулся с автомобилем МАЗ», – сообщили 16 апреля в Госавтоинспекции Ямала.

В результате ДТП 15 пассажиров были госпитализированы. Травмы получили также оба водителя автомобиля МАЗ и Нефаз получили множественные травмы и телесные повреждения. Для эвакуации раненых в больницу привлекался борт санавиации Ямала МИ-8. Как сообщили 16 апреля «Новому дню» медики, трое пострадавших по-прежнему находятся в реанимации. Один из них – в крайне тяжёлом состоянии.

По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Новый Уренгой, служба информации

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