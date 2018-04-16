Прокуратура Ямала проверит «дочку» «Газпрома» после аварии с вахтовиками

Прокуратура Ямала проверит, соблюдали ли правила перевозки вахтовиков, пострадавших в аварии на трассе Новый Уренгой – Ямбург. Транспорт, перевозивший рабочих, принадлежит «Газпром подземремонт Уренгой», сообщили в надзорной инстанции.

ДТП произошло 15 апреля 2018 года днём. Столкнулись автомобили «КАМАЗ-вахта» и МАЗ. Пострадали, по данным полиции, 17 человек. Все доставлены в больницу Нового Уренгоя. Оба водителя большегрузов находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». По версии полиции, к столкновению привели действия водителя вахтового транспорта, который не учёл дорожные условия и выбрал неправильную скорость. В результате, по предварительной версии, он вылетел на «встречку».

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 16.04.18

Названа причина серьёзной аварии с вахтовиками на Ямале. / На Ямале грузовик с вахтовиками попал в аварию. Пострадавших эвакуировали вертолётом (ФОТО). / Сенаторы Тюменской области отчитались о своих доходах. Один из них резко «обеднел». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»