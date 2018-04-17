В Салехарде детей переводят на домашнее обучение. Это решение главного санитарного врача

В Салехарде (ЯНАО) с 18 апреля закрываются все школы по решению главного санитарного врача округа Людмилы Нечепуренко. В столице Ямала вводится масочный режим, отменяются массовые мероприятия в закрытых помещениях до особого распоряжения. Соответствующее постановление подписано главой управления Роспотребнадзора ЯНАО 16 апреля, передаёт корреспондент «Нового Дня». Причина – резкий рост инфекционных заболеваний, в том числе гриппа.

Занятия в школах приостанавливаются до 24 апреля включительно. Глава управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко также поручила прекращать занятия в садиках, если отсутствует 20 процентов детей в группах. Вместе с тем сити-менеджеру города Ивану Кононенко поручено следить за остатком противовирусных средств в аптеках и принимать незамедлительные меры в случае дефицита лекарств.

По данным санитарных врачей, за 15 неделю 2018 года в Салехардскую окружную больницу обратились 999 человек с диагнозом «ОРВИ». Пороговое значение по городу превышено на 55 процентов. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди детей от семи до 1 4 лет и с трёх до семи лет.

На фоне продолжающегося подъёма заболеваемости ОРВИ отмечается рост заболеваемости гриппом. Всего госпитализировано 36 человек, это 3,6 процентов от всех заболевших.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 16.04.18

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