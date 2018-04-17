После проверки прокуратуры Ямала уволилась чиновница, которую награждал Неёлов

Прокуратура Ямала нашла коррупцию в администрации Пуровского района. Надзорная инстанция выяснила, что в одном отделе городской ратуши работали мать и дочь. При этом глава администрации не наказал должным образом подчинённую за этот конфликт интересов.

«Вопреки требованиям законодательства о муниципальной службе в подчинении замначальника департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Ольги Ларионовой почти два года работала ее мать Лилия Смагина. Прокуратура района в декабре 2017 года внесла представление. Смагина уволилась по своей инициативе», – рассказывают в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Там добавляют, что г-же Ларионовой было объявлено лишь замечание, которое «тяжести совершённого ею проступка не соответствовало». А через месяц это взыскание и.о. главы района и вовсе снял. При этом доклад об этом нарушении чиновники не подготовили и должным образом не рассмотрели.

Поэтому в феврале 2018 года главе администрации Андрею Нестеруку внесено ещё одно представление. В итоге и г-жа Ларионова тоже уволилась с муниципальной службы. К дисциплинарной ответственности привлечена замглавы администрации района Ирина Судницина. Отметим, согласно сведениям в открытых источниках, Лилия Смагина в 2005 году была награждена губернатором Ямала Юрием Неёловым за многолетний добросовестный труд.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 17.04.18

В Салехарде детей переводят на домашнее обучение. Это решение главного санитарного врача. / Минприроды вносит ямальского муксуна в Красную книгу. / Прокуратура Ямала потребовала возобновить расследование убийства бездомных собак. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»