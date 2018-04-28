На Ямале всё-таки осудили журналиста, который заявлял о конфликте с властями

Окружной суд отменил оправдательный приговор тазовскому журналисту Владимиру Романенко. Решение принято 20 апреля 2018 года. Бывшему главе телекомпании «Студия факт» назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Он также должен выплатить 16 млн рублей ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала.

Владимира Романенко обвиняли в растрате. По версии следствия, он с февраля 2011 года по декабрь 2013 года заключал договоры на трансляцию программ с ООО «Факт», принадлежащим его зятю. При этом стоимость контракта была выше рыночной. Деньги на это телекомпания получала из бюджета. А 16 млн рублей – это ущерб, который определили следователи.

В сентябре 2017 года Тазовский районный суд оправдал журналиста. Прокуратура не согласилась с этим решением. Дело было направлено на новое рассмотрение в конце 2017 года.

Отметим, сам журналист неоднократно говорил, что связывает преследование со сложными отношениями с властями.

Тазовский район, служба информации

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