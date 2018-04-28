В Салехарде родителей возмутила снежная лавина на крыльце детского сада

В Салехарде родители выложили в соцсети фото крыльца детского садика, заваленного снегом. Жители вопрошают, может ли такое дошкольное учреждение обеспечить безопасность детей. В самом детском саду пояснили, что это плановые работы, никакого обрушения лавины не было.

Рано утром в субботу, 28 апреля, в городских пабликах Салехарда появилось фото и видео крыльца детского сада «Мамонтёнок», заваленного снегом. Очевидцы предположили, что лавина сошла с крыши. Основания для предположений были: утром 28 апреля жители одного из домов города обнаружили сломанное крыльцо из-за снега, который упал с кровли.

Фото – сообщество «В Салехарде»

Однако в детском саду уверили, что никакого ЧП у них не было. «Поздно вечером бригада специализированной организации счищала снег с крыши. Утром его оперативно убрали со ступеней дворники и трактор. Родители с детьми заходили через другой вход. Днём чистить крыши нельзя, в учреждении находятся дети», – сообщили «Новому Дню» в заведении.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 28.04.18

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