В Губкинский завезли опасную инфекцию. Объявлена массовая вакцинация

В Губкинском (ЯНАО) объявлена массовая иммунизация против кори. Санитарные врачи выявили второй случай заболевания – у сотрудника ДПС. В окружном управлении Роспотребнадзора называют этот случай завозным.

Постановление об иммунизации подписано и.о. главного санитарного врача округа Эльмирой Харьковой 1 мая, массовая вакцинация начинается в четверг, 3 мая. В число тех, кто должен получить прививку, вошло постоянное население города – взрослые и дети, не проходившие такую вакцинацию ранее. А также жители общежитий и вахтовики.

Если человек откажется от вакцинации, его будут отстранять от организованных коллективов, говорится в постановлении управлении роспотребнадзора Ямала. Как пояснила агентству «Новый День» заместитель начальника городского отдела ведомства Алёна Левченко, непривитым горожанам будет закрыт доступ в детские сады, школы, а также на предприятия и в учреждения.

Иммунизация в Губкинском будет проводиться вплоть до конца июня 2018 года. В 2013 году в Губкинском была вспышка кори, впервые заболевание было диагностировано у ребёнка из Дагестана. В 2014 году из Дагестана привезли корь в Новый Уренгой.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 28.04.18

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